الخارجية الكويتية تعلن نتائج زيارة عبد المهدي

2019/05/23 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الخارجية الكويتية نتائج زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الكويت أمس الأربعاء.

وأكد نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله في تصريح صحفي أن زیارة عبدالمھدي للبلاد مثمرة وإیجابیة وتشكل فرصة لتبادل الآراء وبحث العلاقات بین البلدین الشقیقین".وبين إن "رئیس الوزراء العراقي والوفد المرافق لھ التقیا نظرائھم الكویتیین حیث تم بحث تفاصیل العلاقات الثنائیة وأھم الملفات ذات الاھتمام المشترك".وأشار إلى أن "الجانبین اتفقا على تطویر وتعزیز التعاون في كافة المجالات "خصوصا أن ھذه الزیارة تأتي بعد انعقاد اللجنة الوزاریة العلیا السابعة المشتركة" مبینا أنه "تم التأكید على ما تم الاتفاق علیھ في تلك اللجنة".وأعرب الجارالله عن تفاؤلھ في تطویر العلاقات بین العراق والكویت "ونعتقد أننا نسیر في الاتجاه الصحیح فیما یحقق مصالح البلدین والشعبین الشقیقین ویعزز علاقاتھما الثنائیة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بھا المنطقة".وبسؤاله عما إذا كانت ھناك أي اتفاقیات أو مذكرات تفاھم قد وقعت خلال الزیارة قال الجارالله ان "الاتفاقیات سبق أن وقعت خلال اجتماعات اللجنة الوزاریة العلیا المشتركة في وقت سابق من ھذا الشھر إلا أن ما تم الحدیث عنھ خلال الزیارة ھو بحث في التفاصیل وطرح رؤى مستقبلیة في إطار العلاقة الأخویة".وأضاف أن اللجنة الوزاریة قامت بوضع خارطة طریق واضحة تمھیدا للانتھاء من الملفات المھمة العالقة بین البلدین الشقیقین.انتهى

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