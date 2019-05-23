2019/05/23 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاعلنت مديرية تربية نينوى، اليوم الخميس، ان الأسبوع المقبل سيتم صرف راتب شهر (آيار) ويليه البدء بتوزيع الرواتب المدخرة لمنتسبي تربية نينوى.

واضاف مدير عام تربية نينوى وحيد فريد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “إستحصال التمويل الخاص بالرواتب المدخرة لمنتسبي التربية” مؤكداً أنه “سيتم الأسبوع المقبل الحصول على إشعار الصرف”.

وأضاف أن “صرف راتب شهر آيار سيتم الأسبوع المقبل يليه البدء بصرف الرواتب المدخرة”، مؤكداً “الإستمرار في العمل لتعزيز الإستقرار التربوي في نينوى”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسبوع المقبل البدء بتوزيع الرواتب المدخرة لمنتسبي تربية نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسبوع المقبل البدء بتوزيع الرواتب المدخرة لمنتسبي تربية نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).