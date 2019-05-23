الراوي تعلن شمول ذوي المفقودين في اقضية القائم وراوه وعنه برواتب الحماية الاجتماعية

2019/05/23 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت عضو مجلس النواب العراقي النائب نهله حمد الراوي، اليوم الخميس، عن حصولها على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان على شمول ذوي المفقودين في اقضية القائم وراوه وعنه في الانبار برواتب الحماية الاجتماعية.

وأضافت الراوي في بيان تلقى “النور نيوز” ان “لجنة الرعاية الاجتماعية ستباشر عملها بداية الاسبوع القادم حيث سيتم البدء بشمول ذوي المفقودين في قضاء القائم وسيتوجب على “زوجات المفقودين او الارامل” الحضور الى بناية الرعاية الاجتماعية في قضاء القائم يوم الاحد القادم الموافق ٢٠١٩/٥/٢٦ مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية مع تأييد سكن ونسخه من البطاقة الامنية”.

وبينت عضو لجنة الرعاية الاجتماعية النيابية فيما “يخص أقضية راوه وعنه انه سيتم تحديد المكان والزمان المعينين حال اكمال تسجيل جميع ذوي المفقودين في قضاء القائم والنواحي التابعة لها”.

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