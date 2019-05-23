2019/05/23 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن قآئد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري اعتقال اربع عناصر من داعش في الموصل.

وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على أوامر قبض قضآئية ومتابعة مستمرة وتعاون المواطنين تم القبض على ( أربعة ) من عناصر داعش والذين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل”.

واضاف تم “القبض عليهم في منطقة ( حي تسعين ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اربع عناصر من داعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال اربع عناصر من داعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).