فريق الشرطة بكامل اسلحته امام القوة الجوية اليوم في قمة الجولة 28 من الممتاز

2019/05/23 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الجهاز الفني لفريق الشرطة بكرة القدم جاهزية جميع لاعبيه للقاء الديربي امام القوة الجوية في قمة مباريات الجولة ٢٨ لدوري الكرة الممتاز في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب الشعب الدولي .

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