عبد المهدي من الكويت: العراق لن يدخل في سياسة المحاور والاصطفافات

2019/05/23 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس خلال لقائه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أن العراق لن يدخل في سياسة المحاور والاصطفافات، مؤكدا في الوقت ذاته تصفير المشكلات بين البلدين الشقيقين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “عبدالمهدي

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