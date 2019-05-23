بالفيديو.. نائب يعتدي على سيطرة امنية بالعيارات النارية ويهدد ضابط “عشائرياً”

2019/05/23 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ هاجم النائب عن ائتلاف النصر علاء سكر، عددا من افراد الشرطة الاتحادية بينهم ضباط وفتح النار عليهم، كما هددهم بالعشائر، فيما تولى حمايته اطلاق النار فوق رؤوس المنتسبين.وبحسب كلام الضابط أن النائب حاول ادخال شحنة “حنطة” خاصة به غير مرخص بها.

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