سوريا: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار حماة العسكري

2019/05/23 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد التلفزيون السوري بأن الجيش نجح في إسقاط طائرة مسيرة كانت محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة العسكري.ونقلت “رويترز” عن التلفزيون أن إرهابيي تنظيم “النصرة” هم من أطلقوا الطائرة.إحدى الطائرات المسيرة التي هاجمت مطار حماه وتم اسقاطها من قبل حامية المطار..وأفادت وكالة “سانا” السورية، بأن “تنظيمات إرهابية اعتدت بعدد […]

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