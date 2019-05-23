الاقتصاد التركي توقعات بمزيد من الانكماش في 2019

2019/05/23 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6 بالمئة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 بالمئة.وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي حدوث تعاف معتدل، اعتبارا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا، في غياب صدمات جديدة للثقة، مضيفة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو.وفي تقريرها للآفاق الاقتصادية، قالت

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