تهديد جديد يضع هواوي أمام تحد مستحيل

2019/05/23 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “ذي فيرج” أن شركة “ARM” القابضة المختصة بتصميم البرمجيات والمعالجات الدقيقة، علّقت أعمالها مع هواوي، ما يهدد قدرة العملاق الصيني على إنتاج الرقاقات الإلكترونية الخاصة بها.أن موظفي “ARM”، التي تتخذ من كامبريدج البريطانية مقرا لها، تلقوا تعليمات بوقف “جميع العقود النشطة واستحقاقات الدعم، وأي ارتباطات معلقة” مع هواوي، بسبب الحظر التجاري الأمريكي.

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