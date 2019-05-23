2019/05/23 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الجهاز الفني لفريق الشرطة بكرة القدم جاهزية جميع لاعبيه للقاء الديربي امام القوة الجوية في قمة مباريات الجولة ٢٨ لدوري الكرة الممتاز في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب الشعب الدولي .وقال مدرب الفريق نيبوشا يوفوفيتيش في بيان تلقته وكالة صدى ان” الفريق سيدخل المباراة بجميع اسلحته بعد استعادة خدمات علاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة باسلحته الكاملة امام القوة الجوية اليوم في قمة الجولة 28 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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