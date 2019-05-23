الهند تبدأ فرز 600 مليون صوت انتخابي

2019/05/23 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الهند فرز نحو 600 مليون صوت في انتخاباتها العامة اليوم الخميس في ظل توقعات بأن التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيحصل على أغلبية صريحة.وبدأت عملية الفرز الساعة 0800 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) ومن المرجح أن تتضح النتائج في وقت لاحق اليوم، بحسب رويترز.يذكر أن استطلاع “انديا توداي أكسيس” لآراء الناخبين

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