الصدر : الذنب الخامس عشر ..انتشار الفواحش والكبائر والدفاع عن الزواج المثلي

2019/05/23 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له الذنب الخامس عشر بانه يتمثل بـ ” انتشار الفواحش والكبائر والدفاع عن الزواج المثلي والتباهي به ونشر مقاطع مصورة بذلك حتى أدى الى تفكك العوائل وانتشار الطلاق والخلافات العائلية والقتل بغير وجه حق”.

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