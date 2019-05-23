2019/05/23 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مصادر قضائية لبنانية، الخميس، عن آخر تطورات قضية محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي اوقفته السلطات اللبنانية في مطار بيروت الدولي، مشيرة إلى أنه سيبقى موجوداً في لبنان إلى أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي.ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن المصادر قولها إن “كريم سلمته الأجهزة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر لبنانية تكشف عن آخر تطورات قضية نجم الدين كريم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر لبنانية تكشف عن آخر تطورات قضية نجم الدين كريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).