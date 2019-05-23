العمل النيابية:قانون التقاعد للقطاع الخاص سيحسم أمره بعد العيد

2019/05/23 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، ان قانون التقاعد للقطاع الخاص سيتم حسمه بعد عطلة عيد الفطر، موضحة ان هناك اجتماعات عقدت مع رئيس هيئة التقاعد العامة من اجل بحث ملف التقاعد وآلية العمل بهذا القانون.وقال عضو لجنة العمل، فاضل الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “البرلمان ماضٍ بالتصويت على

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