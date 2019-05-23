2019/05/23 | 10:28

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الدفاع المدني تخمد واحد من اقوى حرائق المزروعات في بيجي

بغداد/...اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، الخميس، اخماد واحد من اقوى حرائق المزروعات في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد واحد من أقوى حوادث المزروعات في منطقة المجمعات قرب تلول الباج ضمن قاطع قضاء بيجي".

واضافت، ان "الفرق تمكنت من محاصرة النيران ومنعها من الوصول الى محاصيل الحنطة".انتهى1

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