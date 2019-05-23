النجدة النهرية تنقذ شخصاً حاول الانتحار من أعلى جسر الهندية

2019/05/23 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن تمكن مفارز الشرطة النهرية انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر الهندية شرقي المدينة بعد ان رمى بنفسه وسط نهر الفرات.وذكر بيان لقيادة الشرطة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، ان "شخصاً حاول الانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى جسر الهندية وسط نهر الفرات، في محاولة باءت بالفشل بجهود ويقظة ابطال الشرطة النهرية اللذين سارعوا بإنقاذه على الفور قبل ان يفارق الحياة".

واضاف البيان، ان "افراد دورية الشرطة النهرية بادروا وبالسرعة في اجراء الإسعافات الأولية للشخص بعد إنقاذه من وسط النهر ونقله الى المستشفى ومن ثم اتباع الخطوات القانونية اللازمة.

يشار ان قيادة شرطة كربلاء المقدسة تمتلك طاقم من الغواصين المتمكنين في انقاذ المواطنين اثناء الغرق وقد شاركوا بعدة دورات تدريبية اختصاصيه في هذا المجال وتم توزيعهم على جميع المسطحات المائية من أجل المحافظة على أرواح المواطنين.



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