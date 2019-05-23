بابل: ملفات جديدة تلاحق الكسبي بعد احالة 20 ملفا له الى القضاء

2019/05/23 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت عضو لجنة الصحة في مجلس محافظة بابل هبة القره غولي، الخميس، التوقيع على ابقاء مدير صحة بابل نورس الكسبي في منصبه، فيما اشارت إلى وجود قضايا اخرى ستظهر ضد الكسبي بعد احالة 20 ملفا الى القضاء.وقالت القره غولي في تصريح لـ/المعلومة/،إن “الكسبي متهم بقضايا فساد مالي واداري وهناك ٢٠ ملف متهم بها […]

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