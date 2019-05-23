2019/05/23 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يبدو أن نجم توتنهام الإنجليزي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.فقد ذكر موقع “سبورت بابيل” نقلا عن تقارير صحيفة إسبانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن “سيوقع للنادي الملكي” بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين توتنهام وليفربول في ملعب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أريكسن سيوقع للريال بعد نهائي الأبطال وكالة خطوة برس.

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