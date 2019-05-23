2019/05/23 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ استقرار اسعار الذهب على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

23/05/2019 10:22:00 AM |

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واع/بغداد/متابعه

استقرت أسعار الذهب يوم ,الخميس على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يبحث فيه مستثمرو المعدن الأصفر عن اتجاه بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن أسعار الفائدة ستظل دون تغيير.وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1273.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل إلى 1268.97 يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ الثالث من مايو أيار.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1272.60 دولار.وقال نيكولاس فرابل المدير العام العالمي لدى ايه.بي.سي بوليون ”تأثير النزاع التجاري الأمريكي الصيني في الأمد القصير يدفع مؤشر الدولار للارتفاع بصفة عامة وذلك لا يساعد الذهب“.وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات، مثل التي فرضتها على هواوي، على شركة هيكفيجن الصينية لصناعة كاميرات المراقبة بسبب تعامل بكين مع أقلية الويغور الصينية وفقا لما قاله مصدر جرت إحاطته علما بالمسألة يوم الأربعاء.وصعد مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة 0.1 بالمئة ليحوم قرب أعلى مستوياته في شهر والذي لامسه في أوائل هذا الأسبوع.

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