داعش يحرق حقولا زراعية للكاكائية جنوب كركوك

2019/05/23 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن قيام عناصر داعش بحرق حقول زراعية تابعة للكاكائية جنوب كركوك .وقال ان عناصر داعش قاموا بإحراق حقول زراعية في المناطق الواقعه خلف قريتي طوب زاوه وعلى سراي التابعه لقضاء داقوق ، وتوجهت دوريات شرطه داقوق ومفارز الاطفاء لأخماد الحريق واثناء ذلك انفجرت عبوه ناسفه على جرار زراعي […]

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