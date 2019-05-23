2019/05/23 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائمقام بعقوبة في محافظة ديالى، عبدالله الحيالي ، الخميس (23 أيار 2019)،عن التريث ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في ديالى.. التريث بنقل اكثر من 1000 محل للمهن الصناعية في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في ديالى.. التريث بنقل اكثر من 1000 محل للمهن الصناعية في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).