2019/05/23 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الخميس، عن ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻻﻛﻤﺎل ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ اﻻول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، فيما اشارت الى ان النتائج ستعلنها كل مديرية على حدا.وقال ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ في تصريح ﻟـ اﻟﺼﺒﺎح واطلعت عليه وكالة صدى , ان “ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية:نتائج السادس ابتدائي ستعلنها كل مديرية على حدا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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