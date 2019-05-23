2019/05/23 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت مصادر في العاصمة اللبنانية بيروت، عن ان جهات من داخل العراق اتصلت بالسلطات اللبنانية لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.

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