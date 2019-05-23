تحذيرات من موجات حر تضرب العراق وهذه تفاصيلها

2019/05/23 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق العطية، عن موجه حارة ستضرب أغلب المحافظات العراقية خلال الأيام المقبلة.

وقال العطية في منشور عبر "فيس بوك" وتابعته

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