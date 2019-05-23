جنايات واسط: السجن 6 سنوات على متاجرين بالمخدرات

2019/05/23 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أصدرت محكمة جنايات واسط ثلاثة احكام بالسجن ست سنوات مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار على مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مدينة الكوت.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات واسط نظرت قضية ثلاثة مدانين وحكمت عليهم بالسجن […]

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