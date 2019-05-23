English | كوردى

شاهد بالفيديو.. شؤون الالغام: مساع لعقد مؤتمر للحصول على دعم من المنظمات والجهات المانحة #المربد


شاهد بالفيديو.. شؤون الالغام: مساع لعقد مؤتمر للحصول على دعم من المنظمات والجهات المانحة #المربد
2019/05/23 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: EZ3hfapFPfQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شؤون الالغام: مساع لعقد مؤتمر للحصول على دعم من المنظمات والجهات المانحة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شؤون الالغام: مساع لعقد مؤتمر للحصول على دعم من المنظمات والجهات المانحة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).

كامل التفاصيل في: راديو المربد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا