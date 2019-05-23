2019/05/23 | 10:43

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هزة أرضية تضرب قضاء بينجوين بمحافظة السليمانية

سجلت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان،اليوم

الخميس، هزة ارضية ضربت حدود قضاء بينجوين التابع لمحافظة

السليمانية.

وقالت المديرية في بيان ، إنه "في الساعة 6:29 بالتوقيت المحلي من

صباح اليوم المصادف 23/5/2019 ضربت هزة ارضية حدود قضاء بينجوين".

وأضافت، أن "قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس رختر، وبعمق

كيلومتر واحد"، مبينة أن "السكان في قضاء "بينجوين" والمناطق

المحيطة به شعروا بقوة الهزة".

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