2019/05/23 | 10:43

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بيريز امام تحدي..



مبابي أو نيمار !

الخميس

23

ايار

2019 :

10:36 am

21

غلاف الأس |• مبابي أو نيمار ، تحدي فلورنتينو .• الفرنسي لم يؤكد إعلان باريس سان جيرمان بأنه سيستمر .• ريال مدريد لم يقطع الاتصالات مع البرازيلي منذ مغادرته إسبانيا .

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