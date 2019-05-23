2019/05/23 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / خطوة برس أعلن القضاء، اليوم الخميس، إصدار محكمة جنايات واسط ثلاثة احكام بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار على مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مدينة الكوت.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات واسط نظرت قضية ثلاثة مدانين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 6 سنوات لمتاجرين بالمخدرات في واسط وكالة خطوة برس.

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