2019/05/23 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس* في مقاطعة مانيتوبا، تلك المستعمرة التي تدين بمذهب المينوناتية المسيحي، والمنعزلة في بوليفيا، والتي رفض سكانها مظاهر المدنية الحديثة، ألقي القبض على مجموعة من الرجال عام 2009، وأدينوا في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية ضد 151 امرأة وفتاة بينهن أطفال صغار.لكن لماذا يضغط زعماء مانيتوبا اليوم لإطلاق سراح هؤلاء الرجال من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هو سرّ حوادث الاغتصاب في المجتمع الذي يرفض المدنية؟ وكالة خطوة برس.

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