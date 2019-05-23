جوارديولا يسعى للاستعانة بدي روسي في مانشستر سيتي

2019/05/23 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قالت تقارير صحفية إيطالية، إن دانييلي دي روسي، قائد ولاعب وسط فريق روما، تلقى عرضا للانضمام للجهاز التدريبي لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل.وأصدر روما بيانا قبل عدة أيام، أعلن فيه أن مباراة “الجيالوروسي” ضد بارما يوم 26 مايو/أيار الجاري في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ستكون آخر مباراة […]

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