بالجدول.. الحرارة تتخطى الـ 40 مْ في الايام المقبلة

2019/05/23 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، ان يكون طقس الأيام الاربعة المقبلة صحواً الى غائم جزئي في عموم مناطق البلاد مع ارتفاع في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "طقس يوم غد الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائم جزئي في المنطقة الشمالية مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى الى 41 درجة مئوية في مدينة بغداد".

وأضاف، ان "طقس السبت المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم جزئي مع فرصة تساقط امطار، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم".

وأشار الى ان "طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً مع فرصة تساقط امطار في المنطقتين الوسطى والشمالية، اما المنطقة الجنوبية قسيكون الطقس فيهاً صحواً".

ولفت الى ان ""طقس الاثنين المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً مع بعض الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً".انتهى/س

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