2019/05/23 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع محللون وخبراء روس، الخميس، أن تتكبد الولايات المتحدة الأمريكية خسائر فادحة في حال بدأت الحرب بينها وبين إيران، مقدرين خسائر أمريكا الممكنة في بداية الحرب بمئات القتلى والجرحى.ويبني الخبراء تقديراته، بحسب تقرير نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية واطلعت عليه /المعلومة/، على أساس أن الأسلحة الموجودة في حوزة إيران تستطيع ضرب القواعد العسكرية الأمريكية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء روس ينشرون توقعاتهم بشأن خسائر الحرب المفترضة بين أميركا وإيران ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء روس ينشرون توقعاتهم بشأن خسائر الحرب المفترضة بين أميركا وإيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).