الأمن اللبناني يصادر جواز نجم الدين كريم الأميركي.. وينتظر قرار بغداد بحقه

2019/05/23 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر قضائية لبنانية، الخميس، ان الأجهزة الأمنية قامت بتسليم محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، إلى النيابة العامة التمييزية حيث جرى استجوابه أمس ومنع من مغادرة العاصمة بيروت.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية ، اليوم، 23 أيار 2019، إنه "بعد استجواب محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم، تقرر تركه رهن التحقيق وأطلق سراحه لكن جرى منعه من السفر حيث تمت مصادرة جواز سفره الأميركي الذي دخل به إلى لبنان"، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضافت ان "نجم الدين كريم سيبقى موجودا في لبنان إلى أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى لبنان لدرسه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه".

من جانبه أكد مصدر مقرب من الحكومة في بغداد، خبر توقيف كريم، وإمكانية تسليمه إلى السلطات في بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى ان "الشرطة الدولية لا تلاحق في العادة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد في بلادهم، إلا في حال متانة تلك الأدلة وقوتها، ويبدو أن الملف المقدم من الحكومة العراقية للشرطة الدولية حول محافظ كركوك السابق مقنع جدا للقبض عليه".

وكان مكتب نجم الدين كريم نفى، أول من أمس، الأنباء التي تحدثت عن اعتقاله في بيروت.

يذكر ان السلطات الأمنية في مطار بيروت ألقت القبض أول امس الثلاثاء، على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، قبل أن يتم تسليمه إلى القضاء الذي أطلق سراحه أمس لكن منعه من السفر.

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