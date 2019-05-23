الرصد الزلزالي: هزة ارضية ضربت حدود قضاء

2019/05/23 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الخميس ان هزة ارضية ضربت حدود قضاء "بينجوين" التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان انه في الساعة 6:29 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم المصادف 23/5/2019 ضربت هزة ارضية حدود قضاء "بينجوين".

واوضح البيان ان قوة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس رختر، وبعمق كيلومتر واحد، مشيرا الى ان السكان في قضاء "بينجيون" والمناطق المحيطة به شعروا بقوة الهزة.

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