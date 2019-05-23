وزير الشباب يبحث آلية العمل في صرف المستحقات المالية للاتحادات الرياضية

2019/05/23 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عقد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اجتماعا تشاوريا مع لجنة الخبراء برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة حسن كريم، لمناقشة آلية العمل المتبعة في صرف المستحقات المالية للاتحادات الرياضية، واولها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم.وقال كريم في بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بكل شفافية وعلمية ناقشنا منهاج اتحاد كرة القدم […]

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