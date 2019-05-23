القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في الديوانية

2019/05/23 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة الديوانية، الخميس، القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في المحافظة.

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