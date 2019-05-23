2019/05/23 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية شرطة الديوانية، الخميس، القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في الديوانية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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