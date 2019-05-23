اعتقال متهم وضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة بنقطة تفتيش شمالي الحلة

2019/05/23 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة بابل، الخميس، عن إلقاء القبض على متهم ومصادرة كمية من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي كانت بحوزته في نقطة تفتيش أمنية شمالي الحلة.

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