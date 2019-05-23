2019/05/23 | 10:59

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الخميس 23 مايو 2019 | 10:56 صباحاً | عدد القراءات : 6

التخطيط: العام الجاري سيشهد تنظيما أوسع لعودة النازحين الطوعية إلى قضاء سنجار

بغداد/...أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الخميس، ان العام الجاري سيشهد تنظيما أوسع لعودة النازحين الطوعية إلى قضاء سنجار

وقالت الوزارة في بيان، ان "وزير التخطيط الدليمي استقبل النائب عن المكون الايزيدي صائب خدر ، لبحث الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط لتنظيم العودة الطوعية للنازحين".

واضاف الدليمي بحسب البيان، ان "الوزارة تسعى لتوفير كافة الظروف الملائمة للعودة الطوعية لنازحي قضاء سنجار من أبناء المكون الايزيدي خلال العام الجاري"، لافتا الى "استمرار المساعي مع الجهات المحلية والدولية لإعادة الاستقرار والتعافي للمناطق المحررة".

من جهته أشاد صائب خدر "بمتابعة وزير التخطيط المباشرة للنازحين من ابناء المكون الايزيدي، والنتائج الإيجابية التي اثمرت عنها زيارة الوزير الميدانية للنازحين من أبناء قضاء سنجار في مخيم "خانكه" بمحافظة دهوك خلال الشهر الماضي".انتهى1

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