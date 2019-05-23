الدولار يواصل الاستقرار في الاسواق المحلية

2019/05/23 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 ألفاً و950 ألف دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

أسعار العملات والذهب والنفط حتى إعداد هذا الخبر:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 111.50دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 126.40 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 615.00 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1274.33 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 70.38 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 60.90 دولار.

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