تحديد ضوابط امتحان الكفاءة القانوني لمتقدمي الدورة (42)

2019/05/23 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حدد معهد القضاء، اليوم الخميس، ضابط امتحان الكفاءة القانوني لمتقدمي الدورة (42).وجاءت الضوابط على النحو التالي: * ابراز هوية الاحوال المدنية او هوية الموظف او هوية نقابة المحامين او جواز السفر عند الدخول الى القاعة الامتحانية .* لا يسمح بالدخول الى قاعة الامتحان بعد توزيع الاسئلة مهما كان العذر الذي […]

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