وزير الخارجية العماني: إيران جاهزة للتفاوض دون ضغوط

2019/05/23 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن الإيرانيين جاهزون للتفاوض حول سياستهم الخارجية، لكن ليس وهم تحت الضغط، في ظل الظروف الحالية.ونقل مصدر عن تصريحات بن علوي حول زيارته إلى إيران: “الجميع يعلم أنه إذا أصبح الوضع الحالي أسوأ، فإن العالم سيتضرر أيضا ولا يمكن توقع أبعاد نتائج التصعيد، وأنا قلق من الأغلاط […]

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