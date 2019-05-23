نائب: لن نسمح بتواجد اي جندي أميركي من العشرة آلاف الجدد في العراق

2019/05/23 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الخميس , ان تصريح الرئيس الامريكي ترامب بارسال عشرة الاف مقاتل الى المنطقة يندرج في خانة التصعيد بين واشنطن وطهران , مبينا ان العراق سوف لن يسمح بتواجد جزء من هذه القوات الجديدة على ارضيه.وقال البلدواي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قراركافة الكتل […]

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