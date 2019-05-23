2019/05/23 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب جلسته المقررة اليوم الخميس التي يصوت ويناقش خلالها على مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال .وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب , ان المجلس يعقد اليوم جلسته الثانية والعشرين التي تتضمن الفقرة الاولى من جدول اعمالها التصويت على مشروع قانون الادارة المالية والتصويت ايضا على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصوت اليوم على مشروع قانون الادارة المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصوت اليوم على مشروع قانون الادارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).