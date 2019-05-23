الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء

2019/05/23 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف خبراء أن الشخير ربما يرتبط بالإصابة بالسرطان، حيث تشير نتائج دراسة جديدة إلى أن النساء أكثر عرضة لخطر هذا المرض.واكتشف العلماء اليونانيون أن النساء اللائي يعانين من توقف التنفس أثناء النوم، واللاتي انخفضت لديهن مستويات الأكسجين في الدم بشدة ليلا، كانت أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من أولئك اللواتي لم […]

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