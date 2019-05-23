انطلاق التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي

2019/05/23 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دشنت كلا من بريطانيا وهولندا الخميس، عملية التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي تشارك فيها 28 دولة أوروبية.وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لاختيار 751 نائبا أوروبيا في هذه الانتخابات الأوروبية، التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الأحد.وسينتخب البريطانيون 73 نائبا لهم على الرغم من قرار […]

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