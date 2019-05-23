2019/05/23 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران، أن الولايات المتحدة لم تقدم إنذارًا رسميًا لتركيا على المستوى الرسمي، تطالبها برفض امتلاك أنظمة صواريخ روسية للدفاع الجوي من طراز “إس-400”.وقال كيران خلال زيارته للولايات المتحدة: “لا يوجد حديث عن مثل هذه “الإنذارات” على المستوى الرسمي”.وفي وقت سابق، أعلنت مصادر مطلعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية التركية تنفي أنباء تهديدات واشنطن للتخلي عن “إس-400” وكالة خطوة برس.

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