وزير النفط يعلن: وفد من اكسون موبيل يصل الى العراق قريباً

2019/05/23 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير النفط ثامر الغضبان، أن وفداً من شركة اكسون موبيل النفطية الأمريكية سيصل الى البلاد قريبا ، للتباحث في عودة موظفيها الى

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