شركة تويوتا تعود الى العراق من جديد من بوابة البصرة

2019/05/23 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحثت حكومة البصرة المحلية مع شركة تويوتا امكانية تخصيص مركبات لشرطة البصرة والنجدة والمرور.

وقال مصدر في حكومة البصرة لـ "العهد نيوز"، اليوم الخميس،

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